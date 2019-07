Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για 7,1 βαθμούς, όμς τόσο το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS) αναθεώρησαν την ισχύ της δόνησης στους 6,9 βαθμούς.

BREAKNG NEWS- ANOTHER VIDEO OF A POOL ALMOST BEING EMPTIED BY A 7.1 EARTHQUAKE IN RIDGCREST. #earthquake #EarthquakeLA #anotherearthquake pic.twitter.com/5Cyq56vyPh

Υπάρχουν πληροφορίες για υλικές ζημιές σε κτίρια και καταγράφηκε ένας ελαφρύς τραυματισμός στο βορειοδυτικό τμήμα της Κομητείας του Σαν Μπερναρντίνο, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της Κομητείας μέσω Twitter.

«Σπίτια άλλαξαν θέση, θεμέλια ράγισαν, τοιχία αντιστήριξης έπεσαν», ανέφερε η πυροσβεστική. Καταγράφηκε «ένας τραυματισμός (ελαφρύς), οι πυροσβέστες προσφέρουν φροντίδες στον ασθενή. Δεν υπάρχουν ανάγκες που να μην έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή», αναφέρει.

BREAKING NEWS- NEW IMAGES COMING OUT OF HIGHWAY 178 IN KERN. SHOWING A 4 FT WIDE FISSURE ALONG WITH A ROCKSLIDEs IN THE ROADS BECAUSE OF THE 7.1 MAG QUAKE.#178HWY #KERN #earthquake #anotherearthquake pic.twitter.com/1puCE2AIy1

