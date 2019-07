ΔΙΕΘΝΗ

«Έκρηξη αερίου (...) πολλοί τραυματίες», έγραψαν στο Twitter οι πυροσβέστες της Πλαντέισον, πόλης σε απόσταση σχεδόν 50 χλμ. βόρεια του Μαϊάμι.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό πως τραυματίστηκαν 20 άνθρωποι.

Debris everywhere following gas explosion in Plantation; University Drive is closed. pic.twitter.com/QxVvj0Mrkt — Steven Cejas (@StevenCejas) July 6, 2019

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορική περιοχή και μια αίθουσα γυμναστικής έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, σύμφωνα με τις εικόνες από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Debris everywhere following gas explosion in Plantation; University Drive is closed. pic.twitter.com/QxVvj0Mrkt — Steven Cejas (@StevenCejas) July 6, 2019

Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι WPLG, υπάρχουν είκοσι τραυματίες, δύο από τους οποίους έχουν τραυματισθεί σοβαρά.