Με επίσημη ανακοίνωσή της η κυπριακή κυβέρνηση τονίζει ότι η δεύτερη γεώτρηση «συνιστά μια κλιμάκωση της κατ’ εξακολούθηση παραβίασης εκ μέρους της Τουρκίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Όπως σημειώνεται, η Τουρκία συνεχίζει να καταστρατηγεί το Διεθνές Δίκαιο «περιφρονώντας επιδεικτικά τις εκκλήσεις της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας».

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζονται επίσης τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, τα οποία κάνουν λόγο για κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας.

Σε εξίσου έντονο τόνο ήταν η ανακοίνωση της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντρερίκα Μογκερίνι, η οποία κάνει λόγο για «περαιτέρω απαράδεκτη κλιμάκωση» από πλευράς Τουρκίας.

Η κ. Μογκερίνι καλεί την Αγκυρα να απόσχει από τέτοιες πράξεις και να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυρπιακής Δημοκρατίας και το Διεθνές Δίκαιο.

Η Φεντρερίκα Μογκερίνι υπενθυμίζει και εκείνη τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής και καταλήγει: «Η ΕΕ θα απαντήσει καταλλήλως και σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο».

July 8, 2019