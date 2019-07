Εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση έδειξαν χιλιάδες πολίτες να σταματούν κάθε δραστηριότητά τους, και να υποκλίνονται για τρία λεπτά για να τιμήσουν τη μνήμη του «Μεγάλου Ηγέτη».

Σειρήνες που ήχησαν σε όλη την επικράτεια έδωσαν το σήμα και για λίγο σταμάτησαν τα πάντα. Χιλιάδες άνθρωποι υποκλίθηκαν μπροστά από το άγαλμα του Κιμ Ιλ Σουνγκ, στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας.

North Korean leader Kim Jong Un visits his grandfather Kim Il Sung's mausoleum to commemorate the 25th anniversary of the founder’s death pic.twitter.com/YiufgCo2oI

— Reuters Top News (@Reuters) July 8, 2019