Στο φύλλο της Κυριακής η Mail αποκάλυψε τηλεγραφήματα του Βρετανού πρεσβευτή στις ΗΠΑ Κιμ Ντάροκ, στα οποία χαρακτηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο «ανασφαλή» και «απρόβλεπτο» και την κυβέρνησή του «δυσλειτουργική».

Ο 65χρονος πεπειραμένος διπλωμάτης, μεταξύ άλλων αιχμηρών σχολίων, προειδοποιούσε το Λονδίνο ότι η προεδρία του Τραμπ διατρέχει κίνδυνο να «καταρρεύσει φλεγόμενη», να «τερματιστεί με ντροπιαστικό τρόπο», στις αναφορές του προς την κυβέρνησή του στο Λονδίνο.

«Δεν γνωρίζω τον πρέσβη, αλλά δεν είναι συμπαθής, ούτε χαίρει εκτίμησης εντός των ΗΠΑ. Δεν θα έχουμε καμία επαφή πλέον με αυτόν», είπε ο Τραμπ με tweet του, επιφυλάσσοντας παράλληλα πυρά στην Bρετανίδα απερχόμενη πρωθυπουργό Τερέζα Μέι.

«Τι χάος δημιούργησε εκείνη και οι αντιπρόσωποί της. Της είπα τον τρόπο που έπρεπε να γίνει, αλλά επέλεξε άλλο τρόπο», ανέφερε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος αναφορικά με τους χειρισμούς της Μέι για το Brexit.

«Τα καλά νέα για το υπέροχο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι σύντομα θα έχει νέο πρωθυπουργό» έγραψε εννοώντας προφανώς τον Μπόρις Τζόνσον.

«Ενώ απήλαυσα πλήρως την έξοχη επίσημη επίσκεψη τον περασμένο μήνα, ήταν η βασίλισσα που με εντυπωσίασε περισσότερο!», κατέληξε.

....thought of within the U.S. We will no longer deal with him. The good news for the wonderful United Kingdom is that they will soon have a new Prime Minister. While I thoroughly enjoyed the magnificent State Visit last month, it was the Queen who I was most impressed with!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2019