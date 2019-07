Ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας ειδησεογραφίας βρέθηκε η Γερμανίδα καγκελάριος αλλά ακόμη μια φορά για τους λάθος λόγους. Συγκεκριμένα, η Άνγκελα Μέρκελ εθεάθη ξανά να τρέμει. Αυτή τη φορά ήταν κατά τη διάρκεια της υποδοχής του Φινλανδού πρωθυπουργού, Άντι Ρίνε, στο Βερολίνο.

Συγκεκριμένα, είναι η τρίτη φορά μέσα σ' ένα μήνα που η καγκελάριος της Γερμανίας κατεγράφη από τον τηλεοπτικό φακό να τρέμει δημοσίως, χωρίς τουλάχιστον προφανή λόγο.

Αυτή τη φορά, η Άνγκελα Μέρκελ βρισκόταν στο πλάι του Φινλανδού πρωθυπουργού, Άντι Ρίνε, όταν άρχισε να κουνιέται και να τρέμει έντονα, κατά τη διάρκεια της απόδοσης τιμών για την άφιξη του ξένου ηγέτη στο Βερολίνο.

Κληθείσα να σχολιάσει το σημερινό συμβάν, η Καγκελάριος διαβεβαίωσε ότι είναι απολύτως καλά και πιστεύει ότι «έτσι όπως ήρθε, κάποια μέρα έτσι θα φύγει».

«Είμαι καλά. Ήδη πρόσφατα ξαναείπα ότι βρίσκομαι σε φάση επεξεργασίας των τελευταίων στρατιωτικών τιμών με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Αυτή προφανώς δεν έχει πλήρως ολοκληρωθεί, αλλά υπάρχει πρόοδος και πρέπει τώρα για ένα διάστημα να ζω με αυτό, αλλά είμαι πολύ καλά και δεν χρειάζεται ανησυχία», δήλωσε η Άνγκελα Μέρκελ.

