Η συνεχιζόμενη ένταση και οι προκλητικές ενέργειες από την πλευρά της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έφεραν την αντίδραση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ.

Ο κ. Τουσκ τόνισε ότι η «κλιμάκωση» εναντίον των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους θα φέρει την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αναλυτικά η ανάρτηση στο Twitter του Ντόναλντ Τουσκ:

«Παρόλο που είχαμε τις καλύτερες προθέσεις για να κρατήσουμε τις σχέσει καλές γειτονίας με την Τουρκία, η τελευταία συνεχίζει να κλιμακώνει την ένταση και να προκαλεί τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους-μέλους όπως η Κύπρος, κάτι το οποίο θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην απάντηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο, όπως συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Despite our best intentions to keep good neighbourly relations with Turkey, its continued escalation and challenge to the sovereignty of our Member State Cyprus will inevitably lead the EU to respond in full solidarity as agreed by #EUCO.

— Donald Tusk (@eucopresident) July 10, 2019