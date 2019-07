Στην κατάσχεση εμπορικού πλοίου υπό την ιδιοκτησία της τράπεζας JP Morgan προχώρησαν οι αμερικανικές αρχές. Στις 17 Ιουνίου οι τελωνειακές αρχές των ΗΠΑ είχαν εντοπίσει 20 τόνους κοκαΐνη στο πλοίο, με αγοραία αξία που ξεπερνά τα 1,2 δισ. δολάρια.

Ειδικότερα, το εμπορικό πλοίο, MSC Gayane, ιδιοκτησίας της αμερικανικής τράπεζας βρίσκοταν υπό τη διαχείριση της ναυτιλιακής εταιρείας Mediterranean Shipping Co, με έδρα την Ελβετία.

BREAKING: Philadelphia @CBP seized the MSC Gayane July 4 following #CBP's record 20-ton cocaine seizure June 17. It is the largest vessel CBP has ever seized. CBP’s Director Durst: "...serious consequences associated with an alleged conspiracy...." Read https://t.co/GGpIBQu4e9 pic.twitter.com/7jqH1LrlFG

— CBP Mid-Atlantic (@CBPMidAtlantic) 8 Ιουλίου 2019