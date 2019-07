Γιγαντιαία πυρκαγιά σε θερμοηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας στο βόρειο προάστιο της Μόσχας, Μιτίστσι, ξέσπασε σήμερα, με τις φλόγες να ξεπερνούν σε ύψος τα 50 μέτρα, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την περιφερειακή υπηρεσία του ρωσικού υπουργείου Υγείας και την οποία επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν τραυματισθεί.

Ειδικότερα, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik μεταδίδει πως αεροσκάφη ετοιμάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένα ειδικό τρένο έχει σταλεί επίσης στον τόπο της πυρκαγιάς για να συνδράμει στην κατάσβεση.

Ο συγκεκριμένος θερμοηλεκτρικός σταθμός εξυπηρετεί το προάστιο Μιτίστσι, καθώς και τις βόρειες και βορειοανατολικές περιοχές της ρωσικής πρωτεύουσας.

Δείτε τα βίντεο:

Big fire in the area of thermal power plant in Moscow region https://t.co/LXYULuZY2h pic.twitter.com/Soz8tHPsfv via @VasyaKuzmln #Russia

#BREAKING : #RUSSIA : Massive fire errupted at Thermal power station in #Mytishchi near #Moscow. Fire train has been sent to the place of fire and aviation is also alerted to extinguish the major fire at thermal power station. pic.twitter.com/nvmcLHAwUl

— Conflict Intelligence Network 🌐 🇮🇳 (@ConflictTeam) 11 Ιουλίου 2019