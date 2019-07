«Η παράδοση του πρώτου φορτίου εξοπλισμού του αντιαεροπορικού συστήματος S-400 ξεκίνησε στις 12 Ιουλίου στην αεροπορική βάση Μούρτεντ στην Άγκυρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Η παραλαβή θα συνεχισθεί τις προσεχείς ημέρες, διευκρίνισε το υπουργείο.

Ήδη Άγκυρα και Μόσχα έχουν υπογράψει τη συμφωνία για την συστοιχία πυραύλων S-400 από τον Δεκέμβριο του 2017.

Russian S-400 hardware deployment starts. Click the link to see the first footage of the deployment 👇 https://t.co/xXwC9LwNJZ pic.twitter.com/S2qIzHNh4l

ΝΑΤΟ και ΗΠΑ έχουν εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή τους στη συμφωνία.

H εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μόργκαν Oρταγκους, είχε επαναφέρει στο προσκήνιο την απειλή «πραγματικών και αρνητικών επιπτώσεων» εις βάρος της Τουρκίας, εφόσον επιμείνει στην προμήθεια ρωσικών πυραύλων S-400.

Η Αγκυρα έχει βεβαιώσει κατ’ επανάληψη ότι η συμφωνία με τη Μόσχα είναι μη αναστρέψιμη και ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι η μεταφορά των πυραύλων στη χώρα του θα ξεκινούσε εντός του Ιουλίου.

Delivery of Russian S-400 missile system to #Turkey. The process was sped up on request of the Turkish leadership. pic.twitter.com/zEgKQdbAiV

— Enrico Ivanov ☦ (@Russ_Warrior) July 12, 2019