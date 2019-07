Ένα tweet ενός δημοσιογράφου από τον Λευκό Οίκο ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ… Ξέρετε κάτι; Πέθανε… Ήμουν εκεί».

“Arnold Schwarzenegger ... You know what? He died ... I was there.” - President Donald J. Trump — Arnold Schwarzenegger is, in fact, alive

