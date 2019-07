Ο ασκών χρέη υπουργού Άμυνας Μαρκ Έσπερ είχε νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας 30 λεπτών με τον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ με τον οποίο συζήτησε το θέμα.

Σύμφωνα με την Άγκυρα, ο Ακάρ είπε στον Έσπερ ότι η τουρκική κυβέρνηση αξιολογεί ακόμη την προσφορά να αγοράσει το αμερικανικό αμυντικό σύστημα Patriot. Ο Τούρκος υπουργός επέμεινε επίσης ότι η αγορά των S-400 δεν σημαίνει, κατά κανένα τρόπο, ότι η Άγκυρα αλλάζει στον στρατηγικό προσανατολισμό της. Πρόσθεσε, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ότι η επιδείνωση των σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ δεν εξυπηρετεί ούτε τις δύο χώρες, ούτε το ΝΑΤΟ.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο αναφέρεται επίσης ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι μια αμερικανική στρατιωτική ομάδα θα σταλεί κατεπειγόντως στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να συζητηθεί «η δημιουργία μιας ασφαλούς ζώνης στη Συρία».

Την ίδια ώρα τέσσερις κορυφαίοι Αμερικανοί γερουσιαστές, και από τα δύο κόμματα, κάλεσαν σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία, αφού η Άγκυρα ξεκίνησε να παραλαμβάνει το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400.

The first parts of S400 have arrived at Ankara akıncı port. It was announced that they will come in three parts until November within the agreement.

Turkish experts will continue their training in Saint Petersburg. pic.twitter.com/DbhOzQaxnX

— Rusya Araştırmaları Enstitüsü (@rusencenter) July 12, 2019