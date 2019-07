Εικόνες σοκ προκαλεί βίντεο που δείχνει την κατάρρευση μίας ρόδας σε λούνα παρκ και η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15.

Το συμβάν έγινε στην πόλη Κανκάρια στην Ινδία, το απόγευμα της Κυριακής όταν μία ρόδα-εκκρεμές που ονομάζεται «discovery» κατέρρευσε. Η ρόδα που εκείνη τη στιγμή είχε πάνω της 31 άτομα, διαλύθηκε στον αέρα και προσέκρουσε με δύναμη στο έδαφος.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ ερευνά και το καθεστώς λειτουργίας του λούνα παρκ και τη συντήρηση του παιχνιδιού.

WATCH | Two killed, 29 injured as joyride breaks down at Kankaria adventure park in Gujarat pic.twitter.com/td8gR3R2kT

— The Indian Express (@IndianExpress) July 14, 2019