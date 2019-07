«Στα Σκόπια για συναντήσεις στην φιλική Βόρεια Μακεδονία», είπε με tweet του ο Τούρκος ΥΠΕΞ, λίγο πριν άφιξή του στην πρωτεύουσα του βαλκανικού κράτους.

Dost #KuzeyMakedonya’da temaslarda bulunmak üzere #Üsküp’deyiz.

In #Skopje for meetings in friendly #NorthMacedonia. pic.twitter.com/A5SfVYV3EE

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 15, 2019