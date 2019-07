«Είναι άνθρωποι που μισούν τη χώρα μας. Θέλουν να τρέφουν ένα άσβεστο μίσος», είπε. «Μπορούν να φύγουν αν θέλουν», συνέχισε απευθυνόμενος στην Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτές από την Νέα Υόρκη, την Ιλχάν Ομάρ από τη Μινεσότα, την Αγιάνα Πρίσλεϊ από τη Μασαχουσέτη και τη Ρασίντα Τλάιμπ από το Μίσιγκαν, μια ομάδα πολιτικών γνωστή ως «απόσπασμα», καθώς ασκεί δριμεία κριτική στον μεγιστάνα αλλά και στην νυν Δημοκρατική ηγεσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Σας ενοχλεί που πολλοί άνθρωποι βρίσκουν τα tweets σας ρατσιστικά;» ρώτησε μια δημοσιογράφος τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν με απασχολεί επειδή πολλοί άνθρωποι συμφωνούν μαζί μου», απάντησε ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αμφισβητώντας κάθε ρατσιστική χροιά στα μηνύματά του.

'I don't know who's going to miss them. I guess somebody will': Trump doubles down on xenophobic attacks on four Democratic congresswomen of color pic.twitter.com/3Pbjj3bmzH

