Τη Γερμανίδα πολιτικό καταψήφισαν 327 ευρωβουλευτές, ενώ 22 ευρωβουλευτές απείχαν από τη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι για την εκλογή της, η φον ντερ Λάιεν έπρεπε να συγκεντρώσει 374 ψήφους (50% +1 των ευρωβουλευτών) και ότι τo ΕΛΚ, οι Σοσιαλιστές και οι Φιλελεύθεροι διαθέτουν συνολικά 440 έδρες.

Το τελικό αποτέλεσμα δείχνει ότι πολλοί ευρωβουλευτές αγνόησαν την κομματική γραμμή.

Ο προκάτοχός της Ζαν Κλοντ Γιούνκερ είχε εκλεγεί με 422 ψήφους.

Ursula von der Leyen will be the new president of the European Commission after MEPs voted in favour of her candidacy. pic.twitter.com/BJWdLRIzOG

— European Parliament (@Europarl_EN) July 16, 2019