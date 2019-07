Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ ήταν από τους πρώτους που συνεχάρησαν την φον ντερ Λάιν. «Χαίρομαι επειδή μια αφοσιωμένη Ευρωπαία θα γίνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μολονότι χάνω μια υπουργό, κερδίζω έναν νέο εταίρο στις Βρυξέλλες», έγραψε η Μέρκελ.

German Chancellor Angela Merkel reacts to the election of German Defense Minister Ursula #vonderLeyen as EU Commission president: pic.twitter.com/FBpf4rAUuh

«Συγχαρητήρια Ούρσουλα φον ντερ Λάιν. Σήμερα η Ευρώπη έχει το πρόσωπό σας. Αυτό της δέσμευσης, των φιλοδοξιών και της προόδου. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για την Ευρώπη. Θα είμαστε μαζί σας για να προχωρήσουμε μπροστά», δήλωσε με tweet του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Επιτέλους, η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, προσθέτοντας: «αυτή η δουλειά είναι μια τεράστια ευθύνη και πρόκληση. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνεται μια σπουδαία πρόεδρος. Καλωσορίσατε!»

Félicitations @vonderleyen ! Endlich steht die erste Frau an der Spitze der @EU_Commission . This job is a huge responsibility and a challenge. I am sure you will make a great President. Willkommen zu Hause! 🇪🇺

«Προσμένω στην στενή συνεργασία με τους θεσμούς για το μέλλον της Ευρώπης», ήταν η αντίδραση του Σαρλ Μισέλ, πρωθυπουργού του Βελγίου και επόμενου προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Ας συνεργαστούμε προς το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων!» επισήμανε με tweet του.

Following the vote @Europarl_EN I wish to congratulate @vonderleyen

Looking forward to cooperate closely with the institutions for the future of Europe.

Let’s work together in the interest of all Europeans! #EuropeisaWoman pic.twitter.com/7dzE8fhZxX

— Charles Michel (@CharlesMichel) July 16, 2019