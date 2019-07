Σύμφωνα με όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος το ιρανικό αεροσκάφος αγνόησε τις προειδοποιήσεις καθώς προσέγγισε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου.

Το USS Boxer «έδρασε αποφασιστικά» και «το drone καταστράφηκε», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από άλλες χώρες να καταδικάσουν το Ιράν και να προστατέψουν τα δικά τους πλοία.

BREAKING: US has “destroyed” an Iranian drone in Strait of Hormuz, President Trump says; asserts that the drone ignored warnings from USS Boxer to stand down as it neared the ship. pic.twitter.com/oQh9ZuhCju

— NBC News (@NBCNews) July 18, 2019