Σύμφωνα με ανάρτηση στο twitter του πρακτορείου ειδήσεων Anadolu, ο Τούρκος πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απειλεί με νέα εισβολή στην Κύπρο.

Αυτό συμβαίνει ενώ σήμερα συμπληρώνονται 45 χρόνια από την πρώτη τουρκική εισβολή.

«Εάν απειληθεί η ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων και εφόσον χρειαστεί, ο τουρκικός στρατός δεν θα διστάσει καθόλου, να κάνει ό,τι έκανε και πριν 45 χρόνια».

Turkish army will never hesitate to take same step as 45 years ago if needed for security of Turkish Cypriots, says Turkish President Erdogan

