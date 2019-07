Όπως αναφέρουν ηφαιστειολόγοι, από το βράδυ της Παρασκευής, το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, η Αίτνα, άρχισε να εκρήγνυται και η λάβα ξεκίνησε να ρέει.

Μάλιστα μία ισχυρή έκκριση τέφρας είχε σαν αποτέλεσμα να κλείσουν δύο αεροδρόμια στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σικελίας την Κατάνια, τα οποία άνοιξαν εν μέρει το πρωί του Σαββάτου.

Η δραστηριότητα του ηφαιστείου παρακολουθείται και καταγράφεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας από τις αρχές Ιουνίου, ενώ η προηγούμενη έκρηξη ήταν το περασμένο Δεκέμβρη.

Lava pouring down #Etna tonight 19/07/2019

(iPhone video of my Canon camera screen live from Fiumefreddo ) pic.twitter.com/exZBRPeeHn

— Paul James Kirrage (@pjkirrage) 19 Ιουλίου 2019