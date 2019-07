Η ανάδειξη του Μπόρις Τζόνσον στη θέση του πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας ενθουσίασε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτηση του στο twitter ανέφερε, «θα είναι καταπληκτικός».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Συγχαρητήρια στον Μπόρις Τζόνσον που αναδείχθηκε νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα είναι καταπληκτικός».

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019