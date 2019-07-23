Οι εικόνες, τραβηγμένες από drone, στέλνουν σαφές μήνυμα ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.
 
Το βίντεο δείχνει ένα από τα τουρκικά γεωτρύπανα «Φατίχ» ή «Γιαβούζ» (δεν διευκρινίζεται), που επιτηρείται από φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας.