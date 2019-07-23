Οι εικόνες, τραβηγμένες από drone, στέλνουν σαφές μήνυμα ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.



Το βίντεο δείχνει ένα από τα τουρκικά γεωτρύπανα «Φατίχ» ή «Γιαβούζ» (δεν διευκρινίζεται), που επιτηρείται από φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilerimize;

havadan “BAYRAKTAR TB-2 İHA , Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri”, suüstünden “Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar”, sualtından “Denizaltılar” ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor. pic.twitter.com/zeqBWAE39n

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2019