Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Τούρκος πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε ότι «καμία απειλή μέτρων δεν θα κάνει την Τουρκία να εγκαταλείψει την "δίκαιη"» όπως χαρακτήρισε, «υπόθεση της», ενώ τόνισε ότι, «η Τουρκία έχει τη δύναμη να εξολοθρεύσει κάθε είδους απειλή».

Συγκεκριμένα ανέφερε, «η Τουρκία, όπως και πριν από έναν αιώνα έχει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξολοθρεύσει κάθε είδους απειλή ενάντια στην ανεξαρτησία της, την συνέχειά της, τη γαλήνη και την ασφάλεια των πολιτών της. Τα βήματα που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα στην ανατολική Μεσόγειο και τη Συρία αποκαλύπτουν καθαρά την ευαισθησία μας για προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του λαού μας και των Τουρκοκυπρίων. Καμιά καθαρή ή συγκεκαλυμμένη απειλή μέτρων δεν θα κάνει την Τουρκία να εγκαταλείψει τη δίκαιη υπόθεσή της».

