Λίγα λεπτά νωρίτερα, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είχαν ανακοινώσει ότι η βασίλισσα Ελισάβετ έκανε δεκτή την παραίτηση της Τερέζα Μέι από την πρωθυπουργία.

Κατευθυνόμενος προς τα Ανάκτορα, μια ομάδα διαδηλωτών προσπάθησε να αποκλείσει τον δρόμο στο νέο πρωθυπουργό. Ένα όχημα της συνοδείας του πέρασε δίπλα τους, καθ' οδόν προς το παλάτι.

Protesters block the Mall as Boris Johnson's motorcade approaches Buckingham Palace, where he will be officially appointed prime minister by the Queen

