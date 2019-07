ΔΙΕΘΝΗ

Στο υπουργικό συμβούλιο παίρνουν θέση οι πιο σκληροί οπαδοί του Brexit, ενώ στα «πίσω έδρανα» μένουν οι μετριοπαθείς.

O Ντόμινικ Ράαμπ ανέλαβε υπουργός Εξωτερικών. Ο 45χρονος Ράαμπ, από τη νέα γενιά των Βρετανών Συντηρητικών, θεωρείται σκληροπυρηνικός ευρωσκεπτικιστής. Υπήρξε υπουργός Brexit στην κυβέρνηση της Τερέζας Μέι αλλά παραιτήθηκε, διαφωνώντας με τη στρατηγική που ακολουθούσε η πρωθυπουργός. Μετά την παραίτηση της Μέι, έθεσε υποψηφιότητα για να την διαδεχθεί.

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά το διορισμό του, ο Ράαμπ είπε ότι το σημαντικότερο πράγμα είναι να αποχωρήσει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, κατά προτίμηση με μια συμφωνία.

Dominic Raab named as foreign secretary by UK PM Boris Johnson Follow live updates: https://t.co/KELeqsDdyw pic.twitter.com/ImaoSI3sZ9 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 24, 2019

Ο Τζόνσον εμπιστεύτηκε το υπουργείο Εσωτερικών στην Πρίτι Πατέλ, την πρώην υπουργό Διεθνούς Ανάπτυξης. Η 47χρονη Πατέλ είναι ινδικής καταγωγής, γεννημένη στη Βρετανία. Παραιτήθηκε από την κυβέρνηση της Μέι τον Νοέμβριο του 2017, όταν έγινε γνωστό ότι είχε συναντηθεί με Ισραηλινούς αξιωματούχους εν αγνοία του Λονδίνου, κάτι που παραβίαζε το διπλωματικό πρωτόκολλο.

Priti Patel appointed as home secretary by UK PM Boris Johnson Follow live updates: https://t.co/XkNwEJYXIO pic.twitter.com/WLPGRqoCwN — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 24, 2019

Ο μέχρι σήμερα υπουργός Εσωτερικών Σατζίντ Τζάβιντ μετακινείται στο υπουργείο Οικονομικών, στη θέση του παραιτηθέντος Φίλιπ Χάμοντ.

Sajid Javid has been appointed chancellor by UK PM Boris Johnson Follow live updates: https://t.co/Zuad9Z32t2 pic.twitter.com/S3Q7Q82dRk — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 24, 2019

Υπουργός αρμόδιος για το Brexit στη νέα κυβέρνηση θα παραμείνει ο Στίβεν Μπάρκλεϊ.

Stephen Barclay remains in post as #Brexit secretary, as Boris Johnson appoints his top team Live updates: https://t.co/R9EkwvopIQ pic.twitter.com/zInzothjHX — BBC Politics (@BBCPolitics) July 24, 2019

Τον Μπεν Γουάλας επέλεξε ως τον επόμενο υπουργό Άμυνας. Ο 49χρονος Γουάλας έχει υπηρετήσει μέχρι σήμερα μόνο σε θέσεις υφυπουργού. Μετά τις σχολικές σπουδές του ο Μπεν Γουάλας εργάστηκε ως δάσκαλος του σκι και στη συνέχεια μπήκε στη Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία του Σάντχερστ. Πριν ασχοληθεί με την πολιτική εργάστηκε επίσης στην αεροδιαστημική βιομηχανία. Το 2018 προειδοποίησε ότι ένα Brexit χωρίς συμφωνία με την ΕΕ θα καθιστούσε τη Βρετανία πιο ευάλωτη σε επιθέσεις επειδή δεν θα μοιραζόταν πλέον πληροφορίες με τις Βρυξέλλες, μέσω των ευρωπαϊκών μηχανισμών.

Ben Wallace becomes defence secretary, as Boris Johnson names his top team Cabinet reshuffle updates: https://t.co/fQXrpSRrRg pic.twitter.com/4TJnfACQ1c — BBC Politics (@BBCPolitics) July 24, 2019

Ο Τζόνσον διόρισε επίσης υπουργό Εμπορίου την Λιζ Τρας, 43 ετών. Η Τρας είχε ταχθεί υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ στο δημοψήφισμα του 2016, όμως έχει δηλώσει ότι πλέον άλλαξε άποψη και ζητά να χρησιμοποιήσει η χώρα αυτήν την ευκαιρία της αποχώρησης για να μεταμορφώσει την οικονομία της.

Liz Truss is appointed international trade secretary, as Boris Johnson names his senior team Cabinet reshuffle latest: https://t.co/rCs6TdkRZM pic.twitter.com/lS0rKnkZAk — BBC Politics (@BBCPolitics) July 24, 2019

Ο υπουργός Οικονομικών Φιλιπ Χάμον, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντειβιντ Γκόκ και ο υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης Ρόρι Στιούαρντ είχαν από πριν υποβάλει την παραίτησή τους, λέγοντας πως δεν μπορούν να υπηρετήσουν μία κυβέρνηση υπό τον Μπόρις Τζόνσον.