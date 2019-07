Ο καύσωνας σαρώνει, με μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες να καταγραφούν νέα ρεκόρ υψηλότερων θερμοκρασιών και με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι αυτές θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο το απόγευμα.

Στο Βέλγιο η μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 40.6 βαθμούς. Στη Βρετανία μέχρι τώρα έχει φτάσει στους 37,7 βαθμούς, ενώ και το Παρίσι έκανε ρεκόρ 70ετιας με τον υδράργυρο το μεσημέρι να δείχνει

41°C.

Στη Γερμανία μετά το χθεσινό ρεκόρ των 40,5 βαθμών, σήμερα η θερμοκρασία έφτασε στους 41, ενώ και στην Ολλανδία ο υδράργυρος έφτασε σήμερα τους 41,7. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα δεν είχαν καταγραφείς ποτέ θερμοκρασίες άνω των 40°C.

Αναλυτικότερα:



Βέλγιο

Στο Βέλγιο, λίγο μετά τις 15.00 τοπική ώρα, τα θερμόμετρα έδειξαν 40,6 βαθμούς Κελσίου στη στρατιωτική βάση Κλάιν Μπρόγκελ, στο βορειοανατολικό τμήμα, ένα ιστορικό ρεκόρ στη χώρα, όπως έγινε γνωστό από τον Ντάβιντ Ντεχενάου, τον επικεφαλής μετεωρολόγο της μετεωρολογικής υπηρεσίας IRM.

«Νέο εθνικό ρεκόρ στο Βέλγιο: 40,6 βαθμοί στο Κλάιν Μπρόγκελ τώρα και δεν έχει τίποτα τελειώσει ακόμα! Απίστευτο!» έγραψε σε tweet ο μετεωρολόγος.

Λόγω της αφόρητης ζέστης, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας IRM κήρυξε σε «κόκκινο» συναγερμό όλο σχεδόν το Βέλγιο (εκτός των ακτών) έως και αύριο.

Επίσης έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις υποδομές καθώς από χθες έχουν σταματήσει δρομολόγια τρένων, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Η σιδηροδρομική εταιρεία Thalys μάλιστα ανακοίνωσε την απόφασή της να κλείσει τα εκδοτήρια εισιτηρίων σε όλους τους σταθμούς της σήμερα και αύριο και ζήτησε από το επιβατικό κοινό να αναβάλει τα ταξίδια του λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε στις υποδομές της το κύμα καύσωνα.

Βρετανία

Στο υψηλότερο επίπεδο για τον μήνα Ιούλιο ανήλθε σήμερα ο υδράργυρος στη Βρετανία, φθάνοντας στους 37,7 βαθμούς Κελσίου, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας (Met Office).

Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στον βασιλικό βοτανικό κήπου του Κιου στο Λονδίνο και στο Ριτλ του Έσεξ, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Ιουλίου, των 36,7 βαθμών Κελσίου, επισημαίνει το Met Office σε μήνυμά του στο Twitter.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι παραμένει πολύ πιθανό η Βρετανία να σπάσει το ρεκόρ θερμοκρασίας όλων των εποχών, των 38,5 βαθμών Κελσίου.

37.7 °C has been recorded at Kew Gardens and Writtle, Essex; here are a few of the highest temperatures reached already today #heatwave #HottestUKJulyDay #HottestDayOfTheYear so far pic.twitter.com/LJ8ktGYU2i

— Met Office (@metoffice) July 25, 2019