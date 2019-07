ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τζόνσον, αφού αποθεώθηκε από τους βουλευτές του κόμματός του, στην πρώτη του παρουσία ως πρωθυπουργός δεν δίστασε να «κοπιάρει» το σύνθημα με το οποίο έγινε γνωστός ο Ντόναλντ Τραμπ «Make America Great Again». Η υπόσχεση του Τζόνσον ήταν «make the UK the greatest country on Earth», δηλαδή να κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο τη σπουδαιότερη χώρα της γης.

Στις προγραμματικές του δηλώσεις ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός δεσμεύτηκε τόσο για το Brexit στις 31 Οκτωβρίου, όσο και για την τύχη των Ευρωπαίων πολιτών που κατοικούν και εργάζονται εκεί μετά από αυτό και στους οποίους τόνισε πως δεν θα αντιμετωπίσουν το παραμικρό πρόβλημα με την παραμονή τους.

Ακόμα ο Μπόρις Τζόνσον μίλησε και για Μεταναστευτική Πολιτική στα πρότυπα εκείνης της Αυστραλίας, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν τρεις τρόποι για να μπεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Είτε ως πρόσφυγας, ή έπειτα από πρόσκληση εργοδότη, είτε με ένα σύστημα πόντων με βάση μια λίστα εξειδικευμένης εργασίας, στην οποία θα καταμετρώνται η επαγγελματική εμπειρία, η γνώση της γλώσσας και οι ικανότητες.