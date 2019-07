Την απόφαση να επιβάλει «ψηφιακό φόρο» στις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές κυρώσεις που επέβαλε η Γαλλία επέκρινε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας ανάλογη κίνηση στο γαλλικό κρασί.

«Η Γαλλία μόλις επέβαλε ψηφιακό φόρο στις σπουδαίες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες μας. Αν κάποιος δύναται να τις φορολογήσει αυτός είναι η πατρίδα τους, οι ΗΠΑ. Θα ανακοινώσουμε σύντομα ένα αντίστοιχο μέτρο για την ανοησία του Μακρόν. Πάντοτε έλεγα ότι το αμερικανικό κρασί είναι καλύτερο από το γαλλικό!» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019