Η Ντάουνινγκ Στριτ, το νευραλγικό κέντρο της βρετανικής κυβέρνησης εδώ και σχεδόν 300 χρόνια, είναι ήδη το σπίτι ενός γάτου με ασπροκαφέ ρίγες, του Λάρι, ο οποίος μάλιστα φέρει τον επίσημο τίτλο «Αρχιδιώκτης Ποντικών του Γραφείου της Προεδρίας της Κυβέρνησης».

Ο Λάρι «διορίστηκε» το 2011 και, σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα αφεντικά του, τον Ντέιβιντ Κάμερον και την Τερέζα Μέι, μακροημέρευσε στη θέση αυτή.

A list of Theresa May’s achievements as Prime Minister: pic.twitter.com/MkqXc0SDq6

Έχει γίνει διάσημος, διαθέτει (ανεπίσημο) λογαριασμό στο Twitter όπου δημοσιεύονται κάποιες από τις εκατοντάδες φωτογραφίες του που καταγράφουν τα πηγαινέλα του στη γειτονιά και τους καβγάδες του με άλλες υπουργικές γάτες και σκύλους της αστυνομίας.

Εντούτοις, ο νέος ένοικος του νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, έχει κάποια σχέδια που δεν φαίνεται πως θα αρέσουν στον Λάρι.

Note how I enter only when he leaves...

(Pic @CRatcliffePhoto) pic.twitter.com/lcoPNlSjuP

— Larry the Cat (@Number10cat) July 26, 2019