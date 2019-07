Στην τελευταία μέρα του φεστιβάλ Gilroy Garlic στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, ο άγνωστος άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να σκοτωθούν και τουλάχιστον 15 να τραυματιστούν.

O ένοπλος πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο ένοπλος που μπήκε στον χώρο του φεστιβάλ κόβωντας έναν φράχτη, να είχε συνεργό και γι αυτό πραγματοποιεί έρευνες στην περιοχή.

Βίντεο που ανέβηκαν στα social media δείχνουν ανθρώπους που βρίσκονται στο φεστιβάλ να τρέχουν πανικόβλητοι καθώς ακούγονται πυροβολισμοί. «Μα τι γίνεται;» διερωτάται μια γυναίκα σε ένα από τα βίντεο. «Ποιος αρχίζει να πυροβολεί σε ένα φεστιβάλ για το σκόρδο;» απορεί.

Νωρίτερα, ο τοπικός σταθμός του δικτύου NBC, το NBC Bay Area, μετέδωσε πως τραυματιοφορείς ενημερώθηκαν πως υπήρχαν τουλάχιστον 11 τραυματίες.

«Να προσέχετε και να είστε ασφαλείς!», ήταν η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter έπειτα από αυτό το νέο mass shooting, το νιοστό των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019