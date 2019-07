«Είναι απίστευτα θλιβερό και αποκαρδιωτικό μια εκδήλωση που κάνει τόσο μεγάλο καλό στην κοινότητα να αμαυρώνεται από μια τραγωδία όπως αυτή», είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης, Σκοτ Σμίτι.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο δράστης ο οποίος εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να είχε συνεργό και πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή.

Κατά τον επικεφαλής της αστυνομίας ο δράστης, που έκοψε έναν φράχτη για να εισβάλει στο πάρκο όπου γινόταν η ετήσια εκδήλωση, ενδέχεται να είχε έναν συνεργό. Τα κίνητρα του ενόπλου δεν είναι ακόμη σαφή.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο 6χρονος Στίβεν Ρομέρο ο οποίος ανήμερα των γενεθλίων του επισκέφτηκε το φεστιβάλ με τη μητέρα και τη γιαγιά του.

Τα social media έχουν κατακλυσθεί με αναρτήσεις οργής για τον θάνατο του παιδιού το οποίο είναι το πρώτο θύμα που αναγνωρίζεται μετά το μακελειό. Ο πατέρας του συντετριμμένος δήλωσε: «Είχε όλη την ζωή μπροστά του. Ήταν μόνο έξι».

Spread love and support for 6 year Old Steven Romero and his family Steven was tragically killed in the Gilroy Shooting😪 my thoughts are with you and your family. #ripstevenromero #GilroyShooting #gilroystrong #GilroyGarlicFestivalShooting #gilroy #garlicfestivalshooting pic.twitter.com/CbbC4FXmbi

— WX-EatonvilleWA (@EatonvilleWAWX) July 29, 2019