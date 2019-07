Η αστυνομία αναζητά έναν ύποπτο συνεργό του δράστη, ο οποίος «½ενεπλάκη με κάποιον τρόπο, αλλά δεν γνωρίζουμε με ποιον ακριβώς», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Γκιλρόι, Σκοτ Σμίθι. «Δεν έχουμε ιδέα ποιο ήταν το κίνητρο», πρόσθεσε.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στον χώρο του φεστιβάλ ένα τουφέκι.

Ο ένοπλος είχε μαζί του εργαλεία και έκοψε έναν φράχτη για να περάσει ανενόχλητος στο φεστιβάλ, αφού στην είσοδο υπήρχαν ανιχνευτές μετάλλων και άλλα μέτρα ασφαλείας.

Ο Λέγκαν φαίνεται ότι είχε αναρτήσει μια φωτογραφία από το φεστιβάλ, μαζί με σχόλια με τα οποία εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του, στον λογαριασμό του στο Instagram λίγο πριν ανοίξει πυρ. Ο λογαριασμός αυτός ανοίχτηκε μόλις πριν από μερικές ημέρες και απενεργοποιήθηκε κάποια στιγμή σήμερα το πρωί.

Μια άλλη φωτογραφία που αναρτήθηκε την Κυριακή δείχνει μια πινακίδα που προειδοποιεί για τον υψηλό κίνδυνο δασικών πυρκαγιών. Η λεζάντα της καλεί τον κόσμο να διαβάσει το βιβλίο "Might is Right", ένα ρατσιστικό και σεξιστικό κείμενο γραμμένο στα τέλη του 19ου αιώνα από άγνωστο συγγραφέα με το ψευδώνυμο "Ράνιαρ Ρέντμπερντ".

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί 6 χρονών, και 15 τραυματίστηκαν από την επίθεση. Ο 6χρονος Στίβεν Ρομέρο ανήμερα των γενεθλίων του επισκέφτηκε το φεστιβάλ με τη μητέρα και τη γιαγιά του. Τα social media έχουν κατακλυσθεί με αναρτήσεις οργής για τον θάνατο του παιδιού το οποίο είναι το πρώτο θύμα που αναγνωρίζεται μετά το μακελειό. Ο πατέρας του συντετριμμένος δήλωσε: «Είχε όλη την ζωή μπροστά του. Ήταν μόνο έξι».

Spread love and support for 6 year Old Steven Romero and his family Steven was tragically killed in the Gilroy Shooting😪 my thoughts are with you and your family. #ripstevenromero #GilroyShooting #gilroystrong #GilroyGarlicFestivalShooting #gilroy #garlicfestivalshooting pic.twitter.com/CbbC4FXmbi

