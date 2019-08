Ο μοναδικός συνυποψήφιός της, Γερούν Ντάισελμπλουμ, μέσω Twitter για την νίκη της.

«Συγχαίρω την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για τα αποτελέσματα της σημερινής ψηφοφορίας. Της εύχομαι την απόλυτη επιτυχία» έγραψε ο πρώην επικεφαλής του Eurogroup.

I congratulate Kristalina Georgieva with the outcome of todays European votes. I wish her the utmost succes.

— Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) August 2, 2019