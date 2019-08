Ένοπλος άνοιξε πυρ, δίπλα σε μπαρ στο Ντέιτον του Οχάιο με αποτέλεσμα τουλάχιστον δέκα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Η αστυνομία έκανε λόγο για «ένοπλο» σε μπαρ στην East 5th Street.

Ανάμεσα στους νεκρούς φαίνεται να είναι και ο δράστης ενώ όπως μεταδίδει η Dayton Daily News, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και δεύτερου δράστη που φέρεται να διέφυγε από το σημείο οδηγώντας ένα σκούρο τζιπ.

Η επίθεση έρχεται λίγες ώρες μετά το μακελειό στο Τέξας με 20 νεκρούς.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi

— Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019