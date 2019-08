Λίγες ώρες μετά την επίθεση στο Τέξας, ένοπλος άνοιξε πυρ στο Οχάιο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δέκα άνθρωποι.

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στο Οχάιο που τράβηξε περαστικός ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο ακούγονται απανωτοί πυροβολισμοί ενώ άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν.

#BREAKING: Video captures heavy gunfire from an active shooter situation at a crowded bar in Dayton, Ohio. Multiple fatalities and injuries reported. pic.twitter.com/WdgtTUfg3C

— UA News (@UrgentAlertNews) August 4, 2019