Λίγες ώρες μετά το μακελειό στο Ελ Πάσο στο Τέξας όπου 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ακόμα μια τραγωδία με νεκρούς, αυτή τη φορά στο Οχάιο.

Ένοπλος άνοιξε σε δρόμο δίπλα από κλαμπ του Ντέιτον, με αποτέλεσμα δέκα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 24 να τραυματιστούν.

Ανάμεσα στους νεκρούς φαίνεται να είναι και ο δράστης ενώ όπως μεταδίδει η Dayton Daily News, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και δεύτερου δράστη που φέρεται να διέφυγε από το σημείο οδηγώντας ένα σκούρο τζιπ.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi

— Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019