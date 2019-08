Ο δράστης του αιματηρού επεισοδίου στο Ντέιτον στο Οχάιο των ΗΠΑ εξουδετερώθηκε «σε λιγότερο από ένα λεπτό» από την αστυνομία, όμως είχε τη δυνατότητα στην ελάχιστη τούτη διάρκεια να σκοτώσει εννέα ανθρώπους και να τραυματίσει άλλους 27, ανακοίνωσε σήμερα η δήμαρχος της πόλης Ναν Γουέιλι.

«Σε λιγότερο από ένα λεπτό οι αστυνομικοί βρέθηκαν επί τόπου και εξουδετέρωσαν τον δράστη», πρόσθεσε η δήμαρχος, προσθέτοντας πως από τους 27 τραυματίες, οι 15 πήραν εξιτήριο σήμερα το πρωί.

'If Dayton police hadn't got to the shooter in under a minute... hundreds of people could be dead.'

The Mayor of Dayton, Ohio, praises police for their quick response to a mass shooting in which nine people were killed.

