Βασικός ύποπτος είναι ένας 17χρονος που φέρεται να έσπρωξε το αγόρι.

Η αστυνομία εξακολουθεί να μην έχει εξακριβώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και διερευνά τους λόγους για τους οποίους ο φερόμενος ως ύποπτος έσπρωξε το παιδί, προσθέτει σε μήνυμά της στο Twitter η Σκότλαντ Γιαρντ.

Το 6χρονο αγοράκι έπεσε χθες το απόγευμα σε οροφή του 5ου ορόφου της πινακοθήκης και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες διακομίσθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Ο ύποπτος, ένας 17χρονος, συνελήφθη και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση. Είναι ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι τίποτε δεν δείχνει ότι γνώριζε το θύμα.

Η Νάνσι Μπάρνφιλντ, μια 47χρονη γυναίκα που βρισκόταν στον ίδιο όροφο, δήλωσε ότι άκουσε έναν «δυνατό» κρότο, που μπορεί να οφειλόταν στην πτώση του παιδιού και στη συνέχεια μια γυναίκα να ουρλιάζει: «Που είναι το παιδί μου;», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA.

Ακούγονταν φωνές και μια γυναίκα, η οποία φαινόταν να «κλαίει απαρηγόρητα», δήλωσε παράλληλα η Όλγκα Μαλτσέφσκα, μια δημοσιογράφος του BBC που βρισκόταν στο Tate Modern μαζί με τον 4χρονο γιο της. Επισκέπτες περικύκλωσαν τότε τον φερόμενο ως δράστη και τον κράτησαν έως ότου έφτασε η αστυνομία, πρόσθεσε η Νάνσι Μπάρνφιλντ, σύμφωνα με την οποία ο 17χρονος που συνελήφθη ήταν ήρεμος.

Το Tate Modern, ένα από τα πιο πολυσύχναστα μουσεία της Βρετανίας, έκλεισε αμέσως μετά το περιστατικό. Ωστόσο σήμερα ξανάνοιξε για τους επισκέπτες, με μόνη εξαίρεση την εξέδρα παρατήρησης από την οποία έπεσε το αγόρι.

Were you in the Tate Modern on Sunday afternoon? Police are asking for anyone who saw a male acting suspiciously to come forward. It follows an incident in which a 6yo boy was thrown from a viewing platform; he remains in a critical but stable condition.https://t.co/k6jqQ6NXC7

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 5 Αυγούστου 2019