ΔΙΕΘΝΗ

Η πτήση BA422 της British Airways πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Βαλένθια της Ισπανίας και αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι ειδικές τσουλήθρες έτσι ώστε να γίνει η εκκένωση του αεροσκάφους. Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Χίθροου και δέκα λεπτά πριν την προσγείωσή του, η καμπίνα των επιβατών γέμισε καπνό.

Ο πιλότος είπε στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πως είχε πιάσει φωτιά η μηχανή και ετοιμαζόταν για αναγκαστική προσγείωση.

BREAKING: British Airways #BA422 London Heathrow to Valencia (Airbus A321 G-MEDN) declared an emergency inbound due to smoke in the cabin. It landed at 1645UTC and passengers evacuated via slides. Source: https://t.co/vCvuB2rBMx pic.twitter.com/FSagseAXTr — Airport Webcams (@AirportWebcams) August 5, 2019

Το αεροπλάνο συνέχιζε να είναι στον αέρα με τους επιβάτες να μην ξέρουν τι να κάνουν την ώρα που οι πυκνοί καπνοί έκαναν την κατάσταση αφόρητη.

Άλλοι επιβάτες περιγράφοντας όσα έζησαν είπαν ότι η μυρωδιά ήταν άθλια και ο κόσμος πνιγόταν από τους καπνούς. Μέχρι και την στιγμή της εκκένωσης του αεροπλάνου το πλήρωμα σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες δεν μπορούσε να ανοίξει τις πόρτες.

VIDEO: The moment when smoke filled the cabin of #BritishAirways flight #BA422 just before it landed at Valencia Airport in Spain https://t.co/JT1lQq0GRX (Video: Reuters) pic.twitter.com/Idh5Sy34ck — CNA (@ChannelNewsAsia) August 6, 2019

«Έγιναν όλα ξαφνικά. Δέκα λεπτά πριν προσγειωθούμε. Το αεροπλάνο ήταν γεμάτο με πολλές οικογένειες και μικρά παιδιά. Τα παιδιά μου έκλαιγαν από τον φόβο τους», είπε μια επιβάτης.