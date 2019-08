Η Τόνι Μόρισον ήταν η πρώτη αφροαμερικανή συγγραφέας που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ λογοεχνίας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των οικείων της:

«Η Τόνι Μόρισον απεβίωσε ειρηνικά την περασμένη νύκτα, έχοντας γύρω της την οικογένειά της και τους φίλους της».

Το θάνατο της συγγραφέως επισήμανε με ανάρτηση του στο Twitter και ο εκδότης της, o οποίος στο μήνυμα του συμπεριέλαβε και κομμάτι από την ομιλία της κατά την απονομή του βραβείου Νόμπελ το 1993.

«Πεθαίνουμε. Ίσως αυτό να είναι το νόημα της ζωής. Αλλά δημιουργούμε γλώσσα. Ίσως αυτό να είναι το μέτρο στις ζωές μας».

February 18, 1931 – August 5, 2019 pic.twitter.com/DWnElCpMKc

