Ο άντρας είχε τραβήξει βίντεο τον εαυτό του να πετάει τη συσκευή πάνω από ένα λόφο στο δάσος, αλλά όταν το βίντεο έγινε viral κι έφτασε και στα χέρια των αρχών η αστυνομία τον υποχρέωσε να ανακτήσει την ηλεκτρική συσκευή, ενώ πλήρωσε και πρόστιμο 45.000 ευρώ.

Παράλληλα απολύθηκε από τη δουλειά του, αφού η εταιρεία στην οποία εργάζονταν δήλωσε πως είναι εναντίον της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Το δεύτερο βίντεο, που μοιράστηκε στα social media η ισπανική αστυνομία και τον έδειχνε να κατεβαίνει στο γκρεμό για να ανακτήσει το ψυγείο, έκανε, όπως ήταν λογικό, ακόμα περισσότερο το γύρω του διαδικτύου.

Man who threw fridge off cliff in Spain ordered to drag it back up pic.twitter.com/wC3t3jZRTu

