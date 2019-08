Ένας Βρετανός οδηγός κατέστρεψε μια σειρά από supercars αξίας άνω των 550,000 ευρώ σε ένα δρόμο του Λονδίνου σε μια «τρελή» κούρσα που θύμισε σκηνή από τις ταινίες δράσης The Fast and the Furious.