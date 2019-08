Το περιστατικό συνέβη στους δρόμους του Γκάλβεστον του Τέξας. Ο κρατούμενος ταυτοποιήθηκε ως τον 43χρονο Donald Neely.

Η εικόνα θυμίζει το 1.800, όταν οι καουμπόηδες έπιαναν σκλάβους που προσπαθούσαν να το σκάσουν ή τους μετέφεραν για να τους πουλήσουν!

Δικηγόρος υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε: «Είμαστε στο 2019 και όχι στο 1819! Αυτή η εικόνα είναι από το 1819 όταν οι κυνηγοί σκλάβων τους έδεναν με σκοινιά και τους έσερναν στο δρόμο».

Η Αστυνομία του Γκάλβεστον απολογήθηκε για το περιστατικό, παραδεχόμενη πως εξέθεσε άνευ λόγου τον 43χρονο, προσθέτοντας πως αυτός ο τρόπος μεταγωγής δεν είναι ο καταλληλότερος σε τέτοιες περιπτώσεις και χρησιμοποιήθηκε λανθασμένα.

Το Τμήμα ανακοίνωσε ότι θα διακόψει την επίμαχη πρακτική διότι αντιλαμβάνεται την αρνητική εντύπωση που υπάρχει.

Διευκρίνισε ωστόσο πως η απόφαση για αυτή την μέθοδο «μεταφοράς» του κρατούμενου επιλέχθηκε διότι δεν υπήρχε άλλο διαθέσιμο μέσο, αποδίδοντας «κακή κρίση» στους δύο αστυνομικούς διότι δεν περίμεναν την αποστολή περιπολικού ή κλούβας στο σημείο της σύλληψης.

Προσέθεσε πως οι αστυνομικοί δεν τραβούσαν με σχοινί τον 43χρονο.

«Οι άνδρες μου δεν είχαν κακή πρόθεση την ώρα της σύλληψης αλλά αλλάξαμε αμέσως την πολιτική μας ώστε να αποτρέψουμε την χρήση αυτής της τεχνικής», προσέθεσε ο αρχηγός του Τμήματος.

GALVESTON ARREST CONTROVERSY: Video shows mounted patrol officers using rope to lead handcuffed man arrested for trespassing. Chief apologized, changed procedure. @KPRC2Bill @KPRC2Jacob report. Video: Pasely Wofford #galvestonpd #galvestonpolice @KPRC2 https://t.co/cpNLE0mY2M pic.twitter.com/9qZgc1ZfeX

— Aaron Wische (@KPRC2Aaron) August 6, 2019