Ο Ντονμέζ έκανε τις δηλώσεις του από το «Γιαβούζ» το οποίο επισκέφθηκετην Τρίτη, ενώ ένα δεύτερο ερευνητικό σκάφος θα αρχίσει εργασίες στην περιοχή στα τέλη Αυγούστου.

Denizlerdeki bağımsızlığımızın sembolü YAVUZ Sondaj Gemimizi KKTC Başbakanı Sn. Ersin Tatar ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Hasan Taçoy ile ziyaret ederek çalışmalarımızı yerinde inceledik, bilgi aldık.

YAVUZ, milletimizin desteğini arkasına alarak sondaja devam edecek. pic.twitter.com/8IMpxbj2Wu

— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 7, 2019