Ο Ντονμέζ έκανε τις δηλώσεις του από το «Γιαβούζ» το οποίο επισκέφθηκετην Τρίτη, ενώ ένα δεύτερο ερευνητικό σκάφος θα αρχίσει εργασίες στην περιοχή στα τέλη Αυγούστου.