Η British Airways ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις της επιστρέφουν σταδιακά σε ομαλή λειτουργία, αφότου επιβάτες υπέμειναν ακυρώσεις, καθυστερήσεις και ουρές αναμονής σε αεροδρόμια του Λονδίνου έπειτα από τη βλάβη που σημειώθηκε στο σύστημα πληροφορικής της αεροπορικής εταιρείας.

Περισσότερες από 60 πτήσεις προς και από τα αεροδρόμια Χίθροου και Γκάτγουικ ακυρώθηκαν και περισσότερες από 100 καθυστέρησαν, σύμφωνα με τους πίνακες ανακοινώσεων των δύο αεροδρομίων του Λονδίνου.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν να εμφανίζονται όταν επιβάτες επιχείρησαν να κάνουν check-in στις πρώτες πρωινές πτήσεις και τα προβλήματα διήρκησαν για περίπου 12 ώρες.

Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες της για τα σημερινά προβλήματα και τόνισε ότι θα χρειαστεί χρόνος για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας.

Η βλάβη σημειώθηκε καθώς δεκάδες χιλιάδες Βρετανοί προετοιμάζονται να αναχωρήσουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε μία από τις εβδομάδες με την μεγαλύτερη κίνηση του χρόνου στα αεροδρόμια της χώρας.

Πρόκειται για την τρίτη εκτεταμένη βλάβη που αντιμετωπίζει στο πληροφοριακό της σύστημα η British Airways σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Major computer failure with British Airways at Gatwick this morning. This is the queue for the queue at check in. Currently stuck on ground cos pilot can't get data. Set off early if you have a flight pic.twitter.com/hL37TGRJ70

— David Hewson (@david_hewson) August 7, 2019