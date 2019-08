Δεν υπήρξε τελικά ένοπλος στα γραφεία της USA TODAY.

Νωρίτερα η έδρα της αμερικανικής εφημερίδας USA TODAY εκκενώθηκε σήμερα, στα περίχωρα της Ουάσιγκτον, όπως έγινε γνωστό από την εφημερίδα, καθώς η αστυνομία προειδοποίησε για την παρουσία ενός ενόπλου.

«Ο συναγερμός ήχησε στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ περιπολικά σπεύδουν στο σημείο» έγραψε η USA Today στον ιστότοπό της.

Η αστυνομία της κομητείας του Φέρφαξ, στην πολιτεία της Βιρτζίνια, συνέστησε στους πολίτες να «αποφύγουν την περιοχή».

UPDATE: Police say report of a man with a weapon at USA TODAY headquarters was mistaken, after building evacuatedhttps://t.co/Aw3fZvcd2m

— USA TODAY (@USATODAY) August 7, 2019