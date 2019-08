Οι ιαπωνικές αρχές απαγόρευσαν την πρόσβαση στην περιοχή καθώς η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας αύξησε το επίπεδο συναγερμού κατά μία βαθμίδα, στο 3 στην πεντάβαθμη κλίμακα, κάτι που συνεπάγεται απαγόρευση της πρόσβασης σε περιοχές που απέχουν λιγότερο από 4 χιλιόμετρα από τον κρατήρα.

Japan: After 10 pm on the 7th, there was a small eruption at Mt. Asama, which spans Nagano and Gunma prefectures. The Japan Meteorological Agency has raised the eruption alert level from “1” so far to “3”, which regulates mountain entry. 08-08-2019 pic.twitter.com/3D5KYMK7wM

