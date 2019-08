Ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, δήλωσε την Κυριακή, ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει τις γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο με αποφασιστικότητα».

«Αυτή τη στιγμή ο Γιαβούζ, ο Πορθητής και το Μπαρμπαρός βρίσκονται στην περιοχή και το Ορούτς Ρέις πηγαίνει προς τα εκεί. Η αποφασιστικότητα μας σ’ αυτό το σημείο είναι απολύτως βέβαια», είπε ο Οκτάι σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια των εορτασμών του προσκυνήματος «Έιντ Αλ Αντά», στην Κωνσταντινούπολη.

«Χωρίς δισταγμό η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα της, όσο και αυτά των Τουρκοκυπρίων», συνέχισε ο Τούρκος αντιπρόεδρος.

Επίσης είπε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις γεωτρήσεις και πιστεύει στην ισότιμη και δίκαιη κατατομή των φυσικών πόρων με τους Τουρκοκύπριους, ενώ τόνισε ότι οι γεωτρήσεις γίνονται στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους Τουρκοκύπριους.

Από την πλευρά του ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, έκανε νέες εμπρηστικέ δηλώσεις, «η Τουρκία είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τόσο τα δικαιώματα της, όσο και αυτά των Τουρκοκυπρίων, κανείς δεν πρέπει να τεστάρει τη δύναμη μας». «Κανείς δεν πρέπει να περιμένει από την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους να βλέπουν τους Ελληνοκύπριους να κάνουν γεωτρήσεις και να μην προβαίνουν σε καμία κίνηση», είπε ο Ακάρ.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά την ενημέρωση του Τούρκου υπουργού Άμυνας σχετικά με τις δραστηριότητες των τουρκικών πλοίων.

