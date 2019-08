Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, στον τελευταίο της απολογισμό η πυροσβεστική υπηρεσία της Μιανμάρ ανέφερε ότι τα σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 41 πτώματα και πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η πλαγιά του βουνού Μα-λατ κατέρρευσε από την καταρρακτώδη βροχόπτωση που σημειώθηκε στις 07:00 τοπική ώρα, της Παρασκευής, θάβοντας μια συστάδα σπιτιών και τους κατοίκους αυτών κάτω από τόνους λάσπης.

Συνολικά 27 σπίτια και πέντε οχήματα θάφτηκαν κάτω από λάσπη και πέτρες.

Ο διευθυντής του πυροσβεστικής υπηρεσίας της πολιτείας Μον, μιλώντας στο Reuters έκανε λόγο για 32 νεκρούς.

Βροχοπτώσεις που πλήττουν επί μέρες την νότια Μιανμάρ, έχουν προκαλέσει πλημμύρες, αναγκάζοντας περισσότερους από 12.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι σφοδρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και τις ερχόμενες μέρες.

