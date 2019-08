Η αυστραλιανή αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα, ενώ όπως έγινε γνωστό η κατάσταση της υγείας της γυναίκας είναι «σταθερή».

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον άνδρα να πηδάει πάνω στην οροφή ενός αυτοκινήτου φωνάζοντας Ο Θεός είναι ο Ύψιστος και να κραδαίνει ένα μαχαίρι φωνάζοντας «Σκοτώστε με!».

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι ο δράστης, ο οποίος κρατούσε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι κουζίνας καταδίωξε άλλους ανθρώπους που βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα στην επιχειρηματική συνοικία του Σίδνεϊ αφού είχε μαχαιρώσει την γυναίκα.

«Πέντε ή έξι άνθρωποι έτρεξαν προς το μέρος του για να προσπαθήσουν να τον σταματήσουν», πρόσθεσε η αυτόπτης μάρτυρας «και κατάφεραν να τον πιάσουν και να τον« ακινητοποιήσουν».

BREAKING: A woman's body has been found in Sydney's CBD following the alleged knife rampage. #7NEWS https://t.co/FfbEtDJtym

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) August 13, 2019